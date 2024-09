Barrada? Gonçalense Leidy Elin esclarece por que não entrou no "Vipão" do Rock in Rio: "Foi um mal-entendido"

Na última sexta-feira, 20, a ex-BBB Leidy Elin viveu um momento constrangedor no Rock in Rio. A trancista de São Gonçalo, que participou da 24ª edição do reality show, tentou acessar o "vipão", a área mais exclusiva do festival, mas teria sido barrada. O episódio, presenciado pelo EXTRA, rapidamente gerou comentários sobre a situação, mas Leidy fez questão de esclarecer os fatos.



Em conversa com a coluna Splash da UOl, Leidy explicou que tudo não passou de um "mal-entendido" e rebateu as especulações de que teria sido barrada por falta de pulseira. “Eu saí de lá [do 'Vipaço'] agora. O povo não sabe de nada, só me associa a coisa negativa. É sempre isso, o tempo inteiro. Não adianta. Posso fazer mil coisas boas, mas só vão me associar a coisa negativa", desabafou.

Segundo Leidy, o ocorrido se deu porque ela precisava resolver uma questão de trabalho naquele momento. “Na hora que a Isabelle e o Marcus entraram, eu tive que fazer uma entrega. Então falei ali na porta com o meu assessor, mexi no telefone e saí. Realmente eu ia entrar, aí ele [assessor] falou: 'Você tem que fazer o negócio'. Eu falei: 'Ah, é verdade'. E voltei", explicou.

Marcus Vinicius e Isabelle Nogueira ficaram no Vipão | Foto: Reprodução / Instagram

Leidy estava acompanhada de Marcus Vinicius, outro ex-BBB, e Isabelle Nogueira, namorada de Matteus Alegrete, que conseguiram acesso à área restrita. Apesar do desconforto inicial, Leidy deixou claro que a situação foi mal interpretada e que não há motivo para especulações negativas sobre o caso.