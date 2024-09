Prefeito de Niterói vistoria início das obras de reforma do Cinema Icaraí

A reforma vai incluir a preservação da fachada e restauro do saguão com todos os elementos - Foto: Divulgação - Bruno Alves

A reforma vai incluir a preservação da fachada e restauro do saguão com todos os elementos - Foto: Divulgação - Bruno Alves

A Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) começou as obras de restauração e reforma do Cinema Icaraí, na Zona Sul de Niterói. O prefeito Axel Grael vistoriou, nesta sexta-feira (20), o início do trabalho acompanhado do presidente da Emusa, Antônio Lourosa; e do secretário executivo de Niterói, André Diniz. O novo Cinema Icaraí será batizado como Cine Concerto Sérgio Mendes, em homenagem ao pianista, arranjador e produtor musical nascido em Niterói e que morreu aos 83 anos no início deste mês.

As equipes estão atuando na limpeza geral do imóvel, com retirada de entulhos e detritos em geral. As obras estão orçadas em R$ 45,7 milhões e têm previsão de término em 14 meses. O plano é restaurar o edifício histórico, com a preservação das características originais e a inclusão de mais andares para a criação de novos espaços.

A reforma vai incluir a preservação da fachada e restauro do saguão com todos os elementos: bilheteria, bomboniere, piso, teto, portas, escadarias e, ainda, a instalação de escada rolante e elevador, com o objetivo de oferecer acessibilidade plena aos visitantes.



No salão, os componentes decorativos serão recuperados e o palco será ampliado para comportar a Orquestra Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense (UFF). A plateia terá capacidade para 299 pessoas e será instalada uma plataforma elevada para acesso ao subsolo, que ficará abaixo do palco, reservado para a área técnica e espaço para acervo e instrumentos.

O primeiro pavimento terá camarins, um mezanino para 69 pessoas e um restaurante. O segundo andar vai receber a infraestrutura para atender a orquestra, além das áreas administrativas do empreendimento.

As salas de cinema ficarão no terceiro pavimento: uma delas terá capacidade para 150 lugares e as outras duas com 65 cada. O andar terá um café/bomboniere.

O quarto pavimento ganhará um bar bistrô e será criado um quinto andar para a construção de um restaurante com varanda e vista para o mar, sem retirar as características da fachada. Para colaborar com a sustentabilidade, serão instaladas na cobertura placas de módulos fotovoltaicos para a captura de energia solar. Todo o prédio também terá sistema de captação de água da chuva para reuso.