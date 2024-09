Após um mês e sem entrar em campo, francês El Arouch deixa o Botafogo

Um pouco mais de um mês após ser anunciado como reforço, acabou a experiência no futebol brasileiro para o meia Mohamed El Arouch sem se quer ter entrado em campo pelo Botafogo. O clube soltou uma nota nesta sexta feira afirmando que o francês deixou a equipe, ele continuará vinculado com a Eagle Football Holdings, empresa multi-clubes de John Textor mas não faz mais parte dos planos do time carioca.

O atleta de 20 anos era visto como uma das maiores revelações do Lyon da França que também tem Textor como dono. Nos últimos anos, o jogador sofreu com lesões e problemas extra campo, o que fez com que ele não conseguisse se firmar na equipe francesa. Devido á isso, o norte-americano achou que seria uma boa ideia levar o meia para o Botafogo para ganhar ritmo e ter mais tempo em campo. O jogador foi anunciado no dia 21 de agosto.

El Arouch não conseguiu se adaptar e chegou a preocupar a diretoria alvinegra nos últimos dias quando decidiu retornar a França. O meia afirmou estar passando por problemas familiares e o Botafogo entendeu que terminar o vínculo com o atleta seria a melhor opção para ambas as partes.

"Por motivos familiares, Mohamed El Arouch retornou à França, seu país de origem. El Arouch permanecerá vinculado à Eagle Football Holdings, a rede multiclube liderada por John Textor, mas não fará parte do projeto do Botafogo em 2024, como planejado inicialmente. Botafogo e John Textor gostariam de agradecer a Mohamed por escolher fazer parte da nossa família, durante um momento difícil, e desejamos o melhor a ele e sua família."

Informava a nota postada pelo clube.