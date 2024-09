São Gonçalo celebra a história sobre rodas: Auto Relíquias Clube completa 34 anos com grande exposição

Amantes de carros antigos, preparem os motores! No próximo domingo, dia 29 de setembro, São Gonçalo será palco de uma grande celebração: o Auto Relíquias Clube SG completa 34 anos e, para marcar a data, realizará uma exposição especial de veículos históricos.

A partir das 8h, na Avenida Presidente Kennedy, 3025, no bairro Trindade (atrás do 7º Batalhão da PM), os apaixonados por automóveis poderão apreciar de perto verdadeiras joias sobre rodas com mais de 25 anos de história. A exposição contará com uma premiação especial para os veículos com mais de 30 anos. Além disso, também contará com um mercado de pulgas, praça de alimentação, feira de artesanatos e sorteio de prêmios.

A celebração também será um momento de solidariedade. Os organizadores do evento pedem a doação de 1kg de alimento não perecível para ajudar quem precisa.

Com o apoio da Prefeitura de São Gonçalo, a exposição também serve como uma homenagem aos 134 anos da cidade e ao 115º aniversário da primeira corrida de automóveis no Brasil.