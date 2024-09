Avião monomotor sai da pista e bate em cerca no aeroporto de Jacarepaguá

Monomotor saiu da pista e colidiu com cerca na área de mata do aeroporto de Jacarepaguá - Foto: Reprodução

Monomotor saiu da pista e colidiu com cerca na área de mata do aeroporto de Jacarepaguá - Foto: Reprodução

Uma aeronave monomotor sofreu um acidente durante a tentativa de pouso no aeroporto de Jacarepaguá, na Barra da Tijuca, na tarde desta sexta feira (20). Um casal que estava no avião saiu andando do local.

Segundo informações, o acidente aconteceu por volta do meio dia, quando o avião tinha acabado de pousar na pista três do aeroporto. O piloto do monomotor, no entanto, perdeu a direção da aeronave, que foi parar na área de mata e colidiu com uma cerca.

Leia também:

Despedida de técnico de manutenção acontece nesta sexta-feira em São Gonçalo



Polícia remove três toneladas de barricadas instaladas por criminosos em São Gonçalo



O corpo de bombeiros foi acionado para a situação. De acordo com o aeroporto de Jacarepaguá, as pistas encontram-se fechadas para pousos e decolagens.