Sonhos Compartilhados: Loja colaborativa transforma vidas e negócios no Jardim Catarina

No coração do Jardim Catarina, uma loja colaborativa transforma desafios em oportunidades, reunindo histórias de superação e coragem - Foto: Layla Mussi

Aluguel, IPTU, contas de energia elétrica, água, internet; pagamento de funcionários, manutenção de estoque e produção ou compra de material; divulgação... As despesas são enormes, e, para quem sonha em ter uma loja e ver seus produtos nas prateleiras, essas são algumas das contas fixas que logo surgem na mente. E aí, não tem jeito: o sonho vira medo, e as dúvidas aparecem: "E se eu não der conta?" ou "Será que a loja vai vender o suficiente para pagar tudo isso?". Muitas vezes, o questionamento é tão grande que o empreendedor desiste. Mas, por que não tentar algo diferente antes de abandonar o sonho? Foi assim que um grupo de empreendedores de São Gonçalo se uniu para driblar os medos e montou uma loja colaborativa no coração do Jardim Catarina, o maior bairro de São Gonçalo e o maior loteamento de terras da América Latina.

União de Empreendedores em São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

Inaugurada há uma semana, a loja é pequena por fora, mas parece gigante por dentro. Em prateleiras padronizadas, oito empreendedores expõem seus produtos de forma igualitária, compartilham seus sonhos e, principalmente, dividem as despesas da loja.



Dentro do espaço aconchegante e acolhedor que os empreendedores criaram, é possível encontrar uma grande diversidade de itens: papelaria fofa, costura criativa, cosméticos, panos de prato personalizados com frases bem-humoradas, doces, bolos, empadas, além de gastronomia mineira, como queijos curados, desidratados, licores, cachaças, geleias e massas. Há também um sex shop e até uma mini ótica, com certificado e tudo.



O ambiente diversificado e repleto de sorrisos e sonhos, que mudam diariamente, tem chamado a atenção de quem passa pelo local. "Todo dia tem alguém diferente lá dentro, e é ótimo para presentear, pois tem de tudo e com preço bom", comentou Beatriz Loura, moradora da região, ao perceber a equipe de reportagem na frente da loja, que é novidade em São Gonçalo, mas um modelo de sucesso conhecido no mundo todo.

Sonho que se sonha junto é realidade | Foto: Layla Mussi

As lojas colaborativas surgiram na Europa, mas, após a pandemia, se tornaram o modelo de negócio "queridinho" em várias partes do mundo. Além de serem vistas como uma forma de driblar a crise econômica, essas lojas ganharam destaque pelo serviço oferecido e pelas histórias de vida que uniram.

Produtos são diversos | Foto: Layla Mussi

E não foi diferente na FAM Loja Colaborativa. Os proprietários carregam histórias de superação e coragem que os levaram à abertura do espaço.



Ana Paula Vieira já participava de feiras gastronômicas. Ela tinha o hábito de reunir profissionais para divulgar seus produtos e, com isso, destacava o melhor de cada um. Sozinha, ela não conseguiria pagar as despesas de uma loja, mas percebeu que tinha um grupo forte que poderia dividir esse sonho com ela.

Loja atende a todos os gostos | Foto: Layla Mussi

"A loja era um sonho, mas sozinho ninguém aqui conseguiria pagar. Então, dividimos tudo, inclusive o trabalho. Tem gente aqui que ainda trabalha de carteira assinada em outro lugar, por exemplo. Fazemos escala de trabalho e sempre tem duas pessoas na loja, que atendem e vendem todos os produtos. Se tiver um grupo bacana, com vontade de trabalhar e que sonhe o mesmo que você, funciona", disse Ana, que faz sacolés gourmet e outras delícias gastronômicas.

Loja é um modelo europeu | Foto: Layla Mussi

Acreditar no sonho não parece ser problema para o pessoal da FAM. Daniele Peixoto vende produtos artesanais de Minas Gerais há mais de três anos. Antes da loja, ela conciliava feiras itinerantes, entregas a domicílio e seu trabalho como técnica de enfermagem em hospitais. Para se dedicar mais ao sonho, ela pediu demissão e passou a viver de suas vendas.



"Eu não conseguia mais me dedicar e precisava de mais tempo para minhas vendas, buscar novos clientes e divulgar nosso trabalho. Pedi demissão, e agora estamos aqui, trabalhando para fazer o sonho acontecer de verdade", contou Dani, responsável por queijos desidratados, licores, cachaças, massas e outras delícias mineiras.



O espaço colaborativo oferece mais do que compra e venda ao cliente. A loja promove um ambiente de trocas, conversas e histórias. E, se o cliente chegar com tempo, a FAM tem muitas histórias para compartilhar.



Cláudio, responsável pelos panos de prato criativos, está lutando contra um câncer. Para não ficar exposto durante o tratamento, ele não participa da escala presencial, mas, quando está por lá, a conversa flui.

Cláudio, responsável pelos panos de prato criativos, está lutando contra um câncer | Foto: Layla Mussi

Juliana era dona de uma ótica no Centro de Alcântara, mas a pandemia fez com que o negócio familiar fechasse. A Fam representa o recomeço. Para Roseclea, a Fam é um recomeço de vida, pois ela descobriu seu talento enquanto lutava contra a depressão.

Juliana era dona de uma ótica no Centro de Alcântara | Foto: Layla Mussi

A loja é repleta de sonhos, planos, histórias, passado e presente. Os preços são justos, e certamente vale a visita.

@famlojacolaborativa | Foto: Layla Mussi

Serviço:



Endereço: Avenida Doutor Albino Imparato, Lote 8, Quadra 101, Jardim Catarina, São Gonçalo.

Instagram: @famlojacolaborativa