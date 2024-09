Esposa de Arlindo Cruz leva novo namorado para morar com ela e o marido

A esposa de Arlindo Cruz, Babi Cruz, levou o seu atual namorado, André Caetano, para morar junto com ela e o marido em sua cobertura, no Rio de Janeiro. A empresária continua casada com o sambista, entretanto, Arlindo fica no quarto, já que vive em estado vegetativo desde o Acidente Vascular Cerebral (AVC) que sofreu em 2017. As informações são de Fábia Oliveira.

O convite teria sido feito por conta da solidão que Babi vem sentindo desde a ida da sua filha, Flora Cruz, para o reality show "A Fazenda 16". Com a participação da herdeira no programa, Babi chamou André para morar em sua propriedade.

A empresária vem recebendo muitas mensagens e críticas desde a notícia. Muitos internautas criticam a atitude, alegando certo "desrespeito" da parte da sambista. Por outro lado, ela também tem recebido bastante incentivo de pessoas, já que Babi continua cuidando do marido mesmo estando em um novo relacionamento.