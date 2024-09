Dados de 150 chaves Pix cadastradas na Shopee são vazados; Entenda

De acordo com o BC, as falhas pontuais foram identificadas em sistemas da empresa - Foto: Agência Brasil/Marcello Casal Jr.

O Banco Central (BC) informou, na última quinta-feira (19), que um houve um incidente de segurança, envolvendo dados pessoais vinculados às chaves Pix da Shopee (SHPP Brasil Instituição de Pagamento e Serviços de Pagamentos Ltda.). De acordo com o BC, as falhas pontuais foram identificadas em sistemas da empresa, mas sem o vazamento de dados sensíveis, como senhas, informações de movimentação, saldos financeiros ou quaisquer outras informações sobre sigilo bancário.

De acordo com a autoridade monetária, as informações obtidas são de natureza cadastral, que não permitem movimentação de recursos nem acesso às contas ou a outras informações financeiras, como nome do usuário, CPF, instituição de relacionamento, agência, número e tipo da conta. Procurada, a empresa ainda não se manifestou.

Notificação por aplicativo



As pessoas que tiveram seus dados cadastrais vazados a partir do incidente serão notificadas exclusivamente por meio do aplicativo ou pelo internet banking de sua instituição de relacionamento.

"Nem o BC nem as instituições participantes usarão quaisquer outros meios de comunicação aos usuários afetados, tais como aplicativos de mensagens, chamadas telefônicas, SMS ou e-mail", afirmou o Banco Central.

"Mesmo não sendo exigido pela legislação vigente, por conta do baixo impacto potencial para os usuários, o BC decidiu comunicar o evento à sociedade, à vista do compromisso com a transparência que rege sua atuação", acrescentou o texto da autoridade monetária.

A Shopee é uma instituição de pagamento no Brasil autorizada pelo Banco Central e opera sob o nome de ShopeePay.