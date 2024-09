UFF se torna a primeira universidade do estado a aprovar cotas para pessoas trans

Na última quinta-feira (19), o Conselho de Educação, Pesquisa e Extensão(CEPEx) da Universidade Federal Fluminense aprovou a política de reserva de vagas destinadas a pessoas trans para entrarem nos cursos de graduação e pós-graduação.

Com o feito, a UFF se torna a primeira universidade do estado do Rio de Janeiro a implementar estas cotas nos seus cursos de graduação. A medida passa a valer a partir do primeiro semestre de 2025.

Leia mais:



ONS recomenda que governo volte a adotar o horário de verão



Eles fazem História: Provedor de sonhos, Vitor Quintan deixa sua marca na vida de jovens através da educação

A minuta, que foi aprovada por unanimidade, destaca que poderão concorrer às vagas pessoas transexuais que, tendo cursado integralmente o ensino médio em escola pública, se autodeclararem no momento da inscrição. Devendo validar a condição posteriormente, segundo o edital, através do Memorial Descritivo e de Banca de Heteroidentificação. O termo "pessoa trans" será usado como termo guarda-chuva para abranger indivíduos autodeclarados travestis, transexuais e transgêneras - transmasculinas, transfemininas e/ou trans não binárias.



A ação visa ampliar a participação da população trans dentro da esfera acadêmica, mas além disso, ajuda a conscientizar sobre a capacidade intelectual e participação do grupo no meio científico. Vale lembrar que a UFF já possuía políticas de ingresso para o grupo em certos programas de mestrado e doutorado.