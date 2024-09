Vai dar praia! Previsão aponta tempo firme para o fim de semana; Confira

As cidades de São Gonçalo e Niterói terão dias de sol e tempo firme, sem possibilidade de chuva, neste final de semana, de acordo com informações do Climatempo.

Com as temperaturas elevadas, a tendência é de que as praias da região recebam um grande número de banhistas, que poderão desfrutar de dias ensolarados para praticar esportes e momentos de lazer ao ar livre.

Em dias de sol, a praia de Icaraí é sempre palco dos esportes ao ar livre | Foto: Kiko Charret/ Arquivo OSG

Leia mais:

UFF se torna a primeira universidade do estado a aprovar cotas para pessoas trans

Guarda-vidas auxiliam resgate de golfinho em Cabo Frio



Confira a previsão do tempo para cada dia:



São Gonçalo

. Sexta-feira (20): Máxima de 31°C e mínima de 19°C. Dia de sol com muitas nuvens à tarde. Durante a noite, céu ainda com muita nebulosidade, mas sem chance de chuva.

. Sábado (21): Máxima de 27°C e mínima de 19°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e noite.

. Domingo (22): Máxima de 29°C e mínima de 20°C. Sol e muitas nuvens à tarde e à noite, sem chance de chuva.

Niterói

. Sexta-feira (20): Máxima de 30°C e mínima de 19°C. Sol e muitas nuvens à tarde. À noite, céu com nebulosidade, sem chuva.

. Sábado (21): Máxima de 27°C e mínima de 20°C. Dia e noite com muita nebulosidade, sem chance de chuva.

. Domingo (22): Máxima de 29°C e mínima de 20°C. Dia de sol com muitas nuvens à tarde. À noite nebulosidade diminui.