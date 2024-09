Vasco e Vegetti iniciam conversas para ampliação de contrato do atacante

Vegetti conversa com o Vasco para ampliação do contrato - Foto: Matheus Lima/Vasco

Vegetti conversa com o Vasco para ampliação do contrato - Foto: Matheus Lima/Vasco

Recentemente, o Vasco e o atacante argentino Pablo Vegetti abriram conversas para negociar uma possível renovação de contrato do jogador. O vínculo atual vai até dezembro de 2025.

A diretoria vascaína está em contato com os representantes do jogador, de 35 anos, para debater a ampliação do contrato a partir de 2026. No momento, as conversas estão em estágio inicial.

Vegetti é o capitão e o artilheiro do Vasco na temporada de 2024, com 18 gols marcados. Ele manifestou para o presidente Pedrinho o desejo de se aposentar no clube, como revelou na semana passada em entrevista dada à revista "Placar".

O "Pirata", como é chamado pelo torcedor vascaíno, afirmou: "O presidente já falou comigo e com o meu empresário e eu disse: "Cara, estou muito feliz aqui, se quiser que fique depende de você". Se depender de mim, ficaria até me aposentar. Falei isso para ele de coração que, se fosse por mim, ficaria até me aposentar, mas não depende só de mim obviamente."



Na virada do ano, Vegetti entra no último ano de contrato com o Vasco. Existe uma cláusula de renovação automática até o final de 2026 se o atacante atuar em pelo menos 60% dos jogos da equipe em 2025. O vínculo atual foi assinado em janeiro deste ano.

No próximo mês, Vegetti completa 36 anos. O empresário do argentino tem recebido consultas de clubes do Brasil e do exterior.