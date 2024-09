Por conta de lesão e suspensão, Flu pode perder dupla de zaga titular para clássico contra o Botafogo

Visando o clássico diante do Botafogo no próximo sábado (21), o Fluminense pode ter problemas para o setor defensivo. A partida é válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Tricolor pode perder sua dupla de zaga titular para o confronto no Maracanã. Thiago Santos está suspenso pelo terceiro amarelo. Thiago Silva é dúvida, já que saiu lesionado do jogo contra o Atlético-MG pela Libertadores.

Thiago Santos recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Juventude, na derrota de virada no Alfredo Jaconi. O zagueiro tem feito boas partidas e recebido elogios.

Aos 39 anos, o capitão do Flu sentiu um incômodo no calcanhar esquerdo. Ainda não foram divulgadas informações sobre o estado do jogador. O time ainda fará um treino nesta sexta-feira (20) à tarde antes do clássico.

Leia também:

▶ ONS recomenda que governo volte a adotar o horário de verão

▶ Duas mulheres são assaltadas em menos de um minuto em rua no Barreto

Para montar a zaga, caso se confirme a ausência de Thiago Silva, Mano Menezes poderá contar com Felipe Melo, Antônio Carlos e Manoel. Ignácio também se recupera de lesão.