Homem tem morte bizarra após tentar separar dois hambúrgueres congelados com faca

Um homem de 57 anos do País de Gales, localizado no Reino Unido, teve uma morte acidental bizarra, ocasionada por hambúrgueres congelados. Barry Griffiths, estava em sua casa em Powys, quando decidiu usar duas facas para separar os dois pedaços de carne congelados, ao fazer força uma das facas acabou atingindo o homem na região do abdômen.

O corpo de Barry foi descoberto pela polícia local vários dias após sua morte. O caso ocorreu em julho do ano passado mas só teve seu desfecho recentemente, após toda a situação ser compreendida.

Os agentes encontraram os hambúrgueres em cima do balcão da cozinha, além da faca usada pelo homem. O freezer também estava aberto.

Segundo a investigação, Barry morava sozinho e era um homem reservado.

O tribunal galês que analisou o episódio inusitado, ouviu dos investigadores que não havia sinais de perturbação no ambiente e que a carteira, o computador e o telefone estavam na residência, excluindo a possibilidade de um invasor na casa. O caso foi concluindo em audiência realizada na última segunda feira (16). A autópsia assinada pela legista Patricia Morgan concluiu que se tratara de morte acidental