Casa do Trabalhador Itinerante chega no Flamengo

A iniciativa tem como objetivo conectar os moradores que procuram uma recolocação profissional com as oportunidades disponíveis no município - Foto: Bernardo Gomes

A Casa do Trabalhador Itinerante, projeto da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trabalho, estará neste sábado (21/09) e domingo (22/09) na Praça Linear do Flamengo, das 9h às 13h. A iniciativa tem como objetivo conectar os moradores que procuram uma recolocação profissional com as oportunidades disponíveis no município com oferta de vagas, cadastramento de currículos, orientações jurídicas, vocacionais e de como se comportar em uma entrevista de emprego, além de palestras. Já no dia 28 e 29/09 o evento desembarca na Praça do Tiradentes, em Araçatiba.

As vagas serão ofertadas pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Maricá em parceria com a Casa do Trabalhador. Para se candidatar, é necessário levar originais e cópias dos documentos pessoais (identidade, CPF, comprovante de residência, título de eleitor e carteira de trabalho).