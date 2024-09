Rock in Rio 2024: VLT Carioca e MetrôRio preparam esquema especial para o segundo fim de semana do festival

Para facilitar a locomoção do público que comparecerá ao Rock in Rio 2024, o VLT Carioca e o MetrôRio prepararam esquemas especiais de funcionamento nos próximos dias do festival (19, 20, 21 e 22 de setembro). Os serviços funcionarão 24 horas por dia.

MetrôRio

A estação Jardim Oceânico/Barra da Tijuca, terminal de integração com o Serviço Especial BRT Rock in Rio, ficará aberta o dia inteiro para embarque. Outras estações do sistema metroviário funcionarão em seu horário normal para embarque e, durante a madrugada, seguirão abertas, mas somente para desembarque.

A linha 1 e 4 vai operar de Uruguai a Jardim Oceânico, estação de integração com o BRT que terá o serviço especial para o Rock in Rio. A linha 2 vai circular entre Pavuna e Botafogo, e a transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e Botafogo durante todo o festival. É recomendada a compra antecipada dos bilhetes da concessionária, que custa R$ 7,50 por trecho, e a recarga dos demais cartões de integração com o Serviço Especial BRT Rock in Rio.

Leia mais:



Que Xou da Xuxa é esse? Fã revela sua identidade após viralizar no documentário das Paquitas

Barbeiro de SG que cortou cabelo de Post Malone inaugura barbearia em Niterói

VLT Carioca



A Linha 1 do VLT Carioca (Santos Dumont x Terminal Gentileza) funcionará 24 horas nos dias 19, 20, 21 e 22 de setembro. O serviço será ampliado das 23h às 5h, com intervalos de até 30 minutos. A operação especial contará, ainda, com reforço das equipes de atendimento nas estações Santos Dumont e Rodoviária.

A passagem do VLT custa R$ 4,30 e cada passageiro deve ter o próprio cartão - Jaé ou Riocard - para validação no embarque. Ele pode ser comprado ou carregado nas paradas e estações. Outra opção é o pagamento via celular, disponibilizado pelas operadoras.