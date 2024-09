Barbeiro de SG que cortou cabelo de Post Malone inaugura barbearia em Niterói

Próxima meta do barbeiro é cortar o cabelo de Will Smith no Rock In Rio - Foto: Divulgação

Próxima meta do barbeiro é cortar o cabelo de Will Smith no Rock In Rio - Foto: Divulgação

Barbeiro desde 2018, o morador de São Gonçalo Jackson Prado, de 38 anos, nunca imaginou que um corte de cabelo iria mudar sua trajetória. Conhecido pelo apelido "Baiano", ele viu sua carreira deslanchar depois de cortar o cabelo do rapper Post Malone no Rock In Rio 2022 e agora, dois anos depois, inaugurou sua própria barbearia em Icaraí, na Zona Sul de Niterói.

Decorada com cartazes e acessórios que remetem ao universo musical, a "Baiano Barber's" abriu as portas há algumas semanas na Av. Sete de Setembro, 150, e marca a realização da vida do barbeiro. Natural de Vitória da Conquista, na Bahia, ele vive no Rio há dez anos e há dois, vive uma fase de destaque na profissão. Sua barbearia é parceira oficial do Rock In Rio, com um estande nos bastidores da atual edição, e do The Town, em São Paulo.

Após sucesso em 2022, Jackson conseguiu abrir seu próprio estabelecimento em Icaraí | Foto: Divulgação

A mudança na vida de Jackson veio em setembro de 2022. Então funcionário de uma barbearia, ele teve a chance de oferecer cortes de cabelo no evento musical do rio, recebendo apenas uma ajuda de custo como pagamento. Por lá, ele acabou recebendo em sua barbearia o rapper americano Post Malone, que saiu tão satisfeito com o corte do barbeiro que o presenteou com uma gorjeta de 500 dólares. Na época, o episódio viralizou nas redes sociais na época e transformou a rotina de Baiano.



"Eu já tinha a intenção de montar a barbearia desde antes do Rock in Rio [2022]. Eu já tinha tentado um primeiro projeto que não deu certo e eu tinha desistido por causa disso. Estava trabalhando como funcionário de uma barbearia. Quando eu atendi o Post Malone, minha agenda mais que dobrou. Começou a ficar muito cheio, a aparecer muito cliente, o que me animou a tentar um outro projeto", conta o barbeiro.

Daí nasceu a ideia de contratar outros profissionais e inaugurar o espaço em Icaraí, que é decorado com referências ao universo da música. O Post Malone, que não costumava ser o artista mais escutado pelo barbeiro, agora ilustra um pôster no estabelecimento, que também traz o rosto do vocalista da banda Maroon 5, Adam Levine, que também recebeu um trato na cabeleira com a galera da Baiano Barber's na última edição do The Town, em São Paulo.

"Me sinto totalmente realizado", destaca Baiano | Foto: Divulgação

Baiano explica que o estabelecimento marca mais do que uma realização profissional; para ele, é o símbolo da história de superação que viveu desde que se mudou para o Rio. "Eu cheguei da Bahia para ser DJ aqui e deu tudo errado. Por uns dois ou três meses eu me via sentado no meio-fio chorando, sem saber o que fazer porque não tinha dinheiro. Agora, tenho minha própria barbearia, sou parceiro de grandes eventos, atendendo vários clientes... Me sinto totalmente realizado", destaca o morador de São Gonçalo.



Agora, além de tocar seu estabelecimento, o foco do barbeiro é representar seu trabalho na atual edição do Rock In Rio. Depois de voltar ao evento no último fim de semana, Baiano participa novamente no últimos shows da edição a partir desta quinta (19). A meta de Jackson é tentar trazer o ator e rapper Will Smith, que se apresenta nesta quinta (19), para sua cadeira de barbearia.

"Nessa área em que a gente corta, passam muitos patrocinadores e convidados da área Vip. Como fica perto do camarim e do Palco Mundo, muitos artistas também passam por perto, então a gente tem a possibilidade de ver o Will Smith passando por lá nesse fim de semana. Gostaria muito de cortar o cabelo dele, mas mesmo se não rolar, para mim já é suficiente poder estar por lá. Já estou muito feliz"