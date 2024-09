Que Xou da Xuxa é esse? Fã revela sua identidade após viralizar no documentário das Paquitas

O documentário "Pra Sempre Paquitas", disponível no Globoplay, despertou uma onda de curiosidade sobre uma menina que aparece revoltada tentando entrar no "Xou da Xuxa". A pequena fã, que se tornou um fenômeno viral, chamou a atenção de muitos, inclusive de Xuxa. Com a repercussão, Patrícia Veloso Martins se identificou como a garota do vídeo, levando suas redes sociais a serem inundadas com comentários e perguntas.

Os internautas foram à procura de Patrícia em suas redes sociais, solicitando fotos antigas, comentando a frase que ganhou destaque no documentário e até comparando a menina do meme com uma sobrinha dela. Em entrevista ao EXTRA, Patrícia, sua irmã Renata e sua sobrinha Danielly confirmaram que a criança no documentário é de fato Patrícia.

Leia também:



"Tudo por R$ 20": Novas lojas de preços fixos renovam mercado em São Gonçalo e Niterói



Baile Dançante da Helô agita São Gonçalo nesta quarta-feira (18)

Renata compartilhou uma foto delas duas na infância, vestidas como Paquitas, e outra de Patrícia com a mesma blusa que usava no vídeo viral. Embora Patrícia tenha inicialmente publicado sobre ser a menina do meme, a postagem foi posteriormente excluída.



Patrícia afirma que é a menina do meme | Foto: Reprodução/Instagram

Moradora de São João de Meriti e professora, Patrícia revelou ao EXTRA que é sempre especial relembrar aquele momento de sua infância.



A série "Pra Sempre Paquitas" oferece uma nova perspectiva sobre as assistentes de palco de Xuxa, resgatando memórias e relembrando polêmicas. Com cinco episódios, o documentário promete manter o interesse dos fãs e evocar nostalgia entre os telespectadores.