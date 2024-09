Baile Dançante da Helô agita São Gonçalo nesta quarta-feira (18)

No dia 18 de setembro, o São Gonçalo Shopping será palco de mais uma edição do Baile Dançante da Helô, um evento que promete transformar a Praça de Alimentação em um espaço de alegria e movimento. A partir das 18h, sob o comando da renomada dançarina Helô Reis, o público poderá se divertir ao som de clássicos da música de salão e sucessos contemporâneos.

O Baile Dançante da Helô é uma verdadeira celebração da dança, reunindo pessoas de todas as idades para momentos de descontração e socialização. A atmosfera vibrante do evento contagia até mesmo aqueles que não têm familiaridade com a dança de salão, que acabam se entregando ao ritmo das melodias e curtindo a energia positiva do encontro.

Além de ser um momento de diversão, o evento se destaca por promover a cultura da dança e oferecer uma oportunidade para a comunidade se reunir, fortalecer laços e compartilhar momentos especiais. Helô Reis, com sua energia e carisma, garante uma noite inesquecível, cheia de música, dança e boas vibrações.



Serviço - Baile Dançante da Helô

Data:18 de setembro de 2024

Horário: 18h

Local: Praça de Alimentação, São Gonçalo Shopping

Endereço: Av. São Gonçalo, 100, Boa Vista, São Gonçalo – RJ

EVENTO GRATUITO