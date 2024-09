"Tudo por R$ 20": Novas lojas de preços fixos renovam mercado em São Gonçalo e Niterói

Na semana do cliente, que acontece entre os dias 15 e 21 de setembro deste ano, é possível identificar a variedade de iniciativas empreendedoras do mercado que visam atrair os consumidores de maneira prática, criativa e, principalmente, acessível.

Em São Gonçalo e Niterói, novos estabelecimentos chegaram "com tudo" para ocupar o espaço deixado pelas marcantes "lojas de R$ 1,99", referência na década de 90, momento em que surgiram, logo após a estabilização econômica do plano real.

Mais caras, mas com os mesmos preços fixos que geram curiosidade e atraem uma infinidade de clientes, as novas lojas, espalhadas pela região, vem com preços em slogans chamativos nas fachadas das lojas, que variam entre "tudo por R$ 5,99" e "tudo por R$ 20". Porém, seja qual for o preço estabelecido, uma coisa é certa: a variedade de produtos. É possível encontrar de tapetes à garrafas térmicas; de porta retrato à mochilas", de potes à trituradores elétricos", o que garante ainda mais interesse ao consumidor, que segue numa constante busca pelo melhor preço.

Loja em Niterói oferece produtos a R$ 5,99 | Foto: Divulgação

"Costumo comprar bastante nesse tipo de loja, e mesmo com um preço um pouco mais alto comparado ao antigo "R$ 1,99", vale a pena. Já comprei de tudo, cobertor, jogo de copo, e sempre que passo aqui entro para dar uma olhadinha. Hoje, por exemplo, passei só para ver as novidades e acabei ficando "presa" aqui, porque são muitas opções", contou a autônoma gonçalense, Juliana Costa, que visitou uma loja localizada no centro da cidade.



A autônoma Juliana Costa está sempre dando uma "passadinha" na loja para conferir as novidades | Foto: Layla Mussi

Época para aproveitar



Seja nas ainda remanescentes lojas de R$ 1,99" ou nas atuais e diversificadas lojas com preços fixos, também acessíveis à uma diversidade de clientes, a semana do cliente chega para impulsionar ainda mais o mercado de vendas.

Com início no Brasil em 2017, como uma proposta de aproximação e agradecimento aos clientes, através do fortalecimento do vínculo e ofertas de experiências diferenciadas, a semana ganha cada vez mais força se expandindo entre as empresas varejistas que aderem à celebração.

A semana comemorativa também tem como objetivo aproveitar o mês de setembro, que não possui outras datas comerciais tão marcantes, como o Dia das Mães, Black Friday ou Natal.