Prefeitura de Niterói abre inscrições para voluntários participarem do Dia Mundial da Limpeza

Na próxima sexta-feira(20), Niterói irá participar do CleanUp Day, movimento de escala internacional que consiste em incentivar a limpeza do planeta e combate aos efeitos das mudanças climáticas. Este ano, a ação acontecerá das 8h às 12h em nove pontos de encontro espalhados pela cidade. O evento - coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, em parceria com a Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói (Clin) e as Administrações Regionais - reforça o compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que visam à criação de cidades seguras, resilientes e sustentáveis. A participação é gratuita.

Além da limpeza urbana, haverá coleta de lixo eletrônico com o apoio da empresa ReCiclotron, que recolherá itens como computadores, celulares, televisores e eletrodomésticos. Essa iniciativa amplia a conscientização ambiental, oferecendo uma solução para o descarte adequado de eletrônicos e contribuindo para a diminuição de resíduos nocivos. Para diminuir o uso de plástico descartável, a organização solicita que os participantes levem seus próprios copos ou garrafas reutilizáveis. Também é recomendado o uso de filtro solar, bonés ou viseiras, já que a previsão do tempo indica um dia ensolarado.

Confira os pontos onde acontecerão as ações:

Sossego: Meio da praia

Itacoatiara: Quiosque da Corona, sentido Pampo

Itaipu: Em frente ao Bar do Jorginho

Prainha de Piratininga: Ponto final dos ônibus da linha 39

Boa Viagem: Descida da escada de acesso à praia

Icaraí: Em frente ao Clube Central

São Francisco: Praça Ricardo Boechat, em frente à Rua Tapuias

Jurujuba: Praia do Cais, em frente ao CEU

Lagoa de Piratininga: Sede da Associação, via Chico Xavier 187

Para quem tiver interesse em participar como voluntário do evento, basta preencher o seguinte formulário: https://forms.gle/8YJDNV2GP1xKFi116