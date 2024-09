Projeto realiza concerto com Buchecha e Crias do Funk em Niterói

A Sala Nelson Pereira dos Santos, em Niterói, recebe, no próximo dia 26 de setembro, um concerto especial do Vivências Musicais, projeto que oferece aulas de música para jovens adultos que vivem em regiões periféricas e com acesso limitado à educação artística. Celebrando a conclusão de mais uma edição do projeto, o concerto conta com a participação especial do cantor Buchecha e do grupo Crias do Funk.

Com a presença de cerca de 40 alunos do projeto, o apresentação conta com um repertório diversificado que inclui baião, xote e funk, através dos sons de instrumentos de percussão e flauta doce. Iniciativa da Graviola Produções, o Vivências Musicais já atendeu mais de 230 jovens ao longo de quatro anos. O projeto conta com incentivo da Lei Federal de Incentivo à Cultura e com o patrocínio do Sicoob.

"Concluir mais uma edição desse projeto é uma grande alegria. O Vivências Musicais é um projeto importante que proporciona momentos de música e arte no coletivo, desenvolvendo assim, habilidades cognitivas, musicais e relacionais. Estamos radiantes em celebrar este momento e já na expectativa para a edição do projeto em 2025”, conta Grazi Domingues, sócia-diretora da Graviola Produções.

O concerto acontece na quinta-feira, 26 de setembro, a partir das 19h30, na Sala Nelson Pereira dos Santos. A entrada é franca e sujeita à lotação, com ingressos distribuídos a partir de uma hora antes da apresentação na bilheteria do teatro. A sala de apresentações fica na Avenida Visconde do Rio Branco, 880, em São Domingos, Niterói.