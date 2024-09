Homem baleado em briga de torcida recebe alta de hospital

Homem baleado em uma briga de torcidas do Flamengo e Vasco da Gama, recebeu alta do hospital - Foto: Divulgação

Homem baleado em uma briga de torcidas do Flamengo e Vasco da Gama, recebeu alta do hospital - Foto: Divulgação

Um homem baleado em uma briga de torcidas do Flamengo e Vasco da Gama recebeu alta do hospital, segundo informações da prefeitura do município. Ele havia sido atingido por um disparo no braço direito, durante um confronto na tarde de domingo (15), no bairro Vila São Luiz, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Os responsáveis pelo Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, informaram que a bala havia atravessado o braço do homem. Ele foi atendido por uma equipe multidisciplinar e recebeu alta com orientações dos médicos.

A segunda vítima, um homem de 24 anos, permanece internado na unidade de saúde. Neste caso, o homem deu entrada com vários hematomas e ferimentos no couro cabeludo. Ele teve fraturas na cabeça, está em observação, lúcido, orientado e estável.



Outras quatro pessoas ficaram feridas em várias regiões da cidade: duas em Irajá, localizado na Zona Norte e duas no Tanque, na Zona Oeste.

Até a tarde de domingo, a Polícia Militar havia prendido 31 pessoas ligadas a casos relacionados a brigas de torcidas.

A maior prisão aconteceu no Tanque, em Jacarepaguá, resultando em 10 pessoas capturadas.