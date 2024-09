Desocupada: Alunos deixam campus da UERJ em São Gonçalo de forma voluntária

Os estudantes da Universidade Estadual do Rio de Janeiro - Faculdade de Formação de Professores (UERJ/FFP), em São Gonçalo, resolveram desocupar o campus, na última quinta-feira (12), de forma voluntária, após quase dois meses de ocupação em protesto contra o Ato Executivo de Decisão Administrativa (AEDA) 038/Reitoria/2024, que resultou em cortes nas bolsas e auxílios estudantis de centenas de alunos.



No dia em que tomaram conhecimento sobre o ato administrativo,em 27 de julho, os estudantes convocaram uma Assembleia Estudantil para decretar estado de greve. No dia 29 do mesmo mês, decidiram pela ocupação imediata do campus, permanecendo no local até a última semana.

Leia mais

Pablo Marçal é internado após cadeirada de Datena em debate

Caminhada por liberdade religiosa é primeira agenda pública de Macaé como ministra



A desocupação, de acordo com a UERJ, também aconteceu de maneira voluntária no campus de Duque de Caxias.



Já no campus do Maracanã, os alunos seguem em manifestação, ocupando os prédios da Universidade. Nas redes sociais, o movimento estudantil critica a reitoria e alega que estudantes estão sendo criminalizados. "Responderemos que lutar não é crime, crime é expulsar os estudantes trabalhadores, pobres e pretos da universidade pública!", disse a mensagem publicada.

O grupo reivindica mudanças nos critérios para obtenção de bolsas e auxílios da assistência estudantil. Os manifestantes criticam as novas diretrizes, argumentando que as alterações prejudicam o acesso de muitos alunos aos benefícios, fundamentais para a permanência na universidade.

O pedido de reintegração foi solicitado pela universidade na última quinta-feira (12) e o prazo era que os alunos desocupassem o espaço até as 10h, mas o movimento continua.

“A Reitoria atua para que a desocupação dos prédios da Faculdade de Enfermagem e do campus Maracanã ocorra o quanto antes para possibilitar o retorno das aulas. Reforçamos ainda que parte das reivindicações estudantis foram atendidas com as medidas de transição implementadas. Os auxílios de transição referentes ao mês de agosto, já foram processados. Esses auxílios serão pagos até dezembro de 2024”, explicou a UERJ em comunicado.

Para tentar encontrar uma solução para o caso, o Tribunal de Justiça do Rio marcou para a próxima terça-feira (17), uma audiência especial com estudantes e representantes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) para tratar sobre o processo de reintegração de posse, relacionado a desocupação de alunos dos espaços da instituição.

A universidade confirmou que enviará representantes à audiência, que está marcada para às 11h.

Relembre o caso:

Corte nos auxílios: Alunos da UERJ ocupam campus em São Gonçalo; Vídeo

Ocupação UERJ : Reitoria suspende atividades após confusão no Campus Maracanã