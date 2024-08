Ocupação UERJ : Reitoria suspende atividades após confusão no Campus Maracanã

A ocupação de estudantes na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) segue acontecendo e nesta quinta-feira (15) a reitoria da instituição suspendeu todas as atividades por conta da ampliação da ocupação a todo o campus Maracanã. Além da sede no Rio, o campus de São Gonçalo, no Patronato, também segue ocupado pelos alunos, que protestam contra uma decisão da instituição que corta bolsas de alunos em situação de vulnerabilidade econômica.

Protesto na sede da reitoria teve confusão e alunos agredidos | Foto: Reprodução/Redes Sociais

A noite desta quarta (14) foi marcada por confusão na sede da reitoria, que fica no Campus Maracanã. Estudantes já ocupavam parte do campus, mas expandiram as ações por todo o campus e obstruíram todas as entradas para o local nesta quinta (15), após um protesto em frente ao campus. O fechamento resultou em um clima de tensão no local e estudantes foram agredidos.





Segundo os estudantes, agentes de segurança do local teriam agredido manifestantes durante a tentativa de obstrução das entradas e a Polícia teria sido acionada para impedir o direito de ocupação. Já a universidade classificou como "inaceitáveis" as ações de obstrução no local e repudiou os grupos responsáveis pelo ato.

"Gerações investiram toda a sua energia para que as Universidades públicas estivessem abertas, como espaços fundamentais de construção do pensamento crítico, das práticas democráticas e políticas de inclusão", disse, em nota, reitoria da universidade, que, além da suspensão das atividades nesta quinta (15), também anunciou a abertura de uma sindicância para investigar os atos.

Na Faculdade de Formação de Professores (FFP) da Universidade, em São Gonçalo, parte do campus também segue ocupado desde o final de julho. Os atos na Uerj pedem a revogação do Ato Executivo de Decisão Administrativa (AEDA) 038, apelidado de "AEDA da Fome". A decisão limita os auxílios oferecidos para garantia da permanência estudantil e deixa mais de 5 mil alunos sem bolsas de apoio.