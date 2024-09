PF investiga invasão do apartamento de Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, no Rio

Na noite do último sábado(14), o apartamento do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social(BNDES), Aloizio Mercadante, foi invadido. A Polícia Federal(PF) está investigando o caso, que aconteceu em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Aloizio não estava no imóvel no momento do crime. Além da casa de Mercadante, o apartamento do lado também foi invadido. A Polícia foi acionada quando um dos porteiros viu as portas dos imóveis arrombadas na hora de recolher o lixo.

Leia mais

➣ Operação apreende produtos falsificados que seriam comercializados no Rock in Rio

➣ TRE-RJ divulga itinerários do transporte coletivo gratuito para os dias de votação

O político, que cumpria compromissos em São Paulo quando tudo aconteceu, voltou ao apartamento junto da PF. Nada de valor foi levado.