Bicho-preguiça é encontrado carbonizado em Petrópolis, no Rio de Janeiro

Brigadistas do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade (ICMBio) encontraram um bicho-preguiça carbonizado, no último sábado (14), depois de um incêndio que destruiu parte da Reserva Biológica do Tinguá, localizada em Petrópolis, na Região Serrana do Rio.

A foto mostra o tamanho da devastação causada pelos incêndios nas reservas florestais na região. O chefe da Apa-Petrópolis, Victor Valente, explicou o caso: “A preguiça foi encontrada caída no meio da floresta. Os animais mais vulneráveis são exatamente esses animais mais lentos, que rastejam, por exemplo, serpentes. É muito comum de falecerem. Animais que ficam entocados também. Pode acontecer de serem queimados. Enfim, esses animais que têm maior dificuldade de locomoção ou que tentam se esconder, eles acabam sendo as maiores vítimas."

Segundo o Corpo de Bombeiros, neste sábado (14) foram registrados sete focos de incêndio florestal em Petrópolis. Os casos mais críticos são em Cascatinha, no Monumento Natural da Serra da Maria Comprida, Na Vila de Secretário e no Caxambu, região que fica dentro do Parque Nacional da Serra dos Órgãos.

Como o tempo está muito seco, o ICMBio reforça que a população não deve usar o fogo em hipótese alguma. O cenário tem sido considerado catastrófico para as reservas florestais e qualquer fagulha pode provocar um grande incêndio.

Como denunciar os incêndios

Quem quiser denunciar de forma anônima pode entrar em contato com o Linha Verde pelos telefones 0300 253 1177 (interior, custo de ligação local) ou 2253-1177 (capital). No aplicativo para celular “Disque Denúncia Rio”, os usuários com sistema operacional Android ou iOS, podem denunciar anexando fotos e vídeos, também com a garantia de anonimato.