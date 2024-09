Placa da estátua de Marielle Franco é furtada no Rio

A Secretaria Municipal de Conservação confirmou o furto da placa de identificação da estátua de Marielle Franco, na última sexta-feira(13), no Centro do Rio. A obra é uma homenagem a vereadora, que foi assassinada em 2018.

Em nota, a Secretaria de Conservação lamentou a ação de vandalismo ao patrimônio público, afirmou que o furto será registrado na delegacia e garantiu que uma nova identificação será preparada.

O caso também foi denunciado pelo deputado federal Chico Alencar, do Psol. O político afirmou que irão cobrar a prefeitura sobre a apuração do crime e garantir que uma nova placa seja providenciada. "É muito estranho notar que as placas do monumento ao Lions Club, que ficam em frente da estátua da Marielle, continuam no lugar. Fosse um crime 'comum', o que justificaria terem levado apenas a que identificava nossa vereadora? Não aceitaremos mais esse atentado!", ressaltou em publicação nas redes sociais.

A estátua de tamanho real - 1,75m - fica localizada no Buraco do Lume, na Praça Mário Lago. A obra foi uma ação do Instituto Marielle Franco com o apoio de uma vaquinha virtual, que arrecadou quase R$ 40 mil para custear a criação da escultura. A construção foi feita por Edgar Duvivier e inaugurada em 2022.

Escultura foi inaugurada em 2022 | Foto: Reprodução/ TV Globo

Relembre o caso

Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram assassinados na noite de 14 de março de 2018, no Centro do Rio. O carro em que as vítimas estavam foi atingido por tiros logo após a vereadora sair de um debate político na Lapa. Fernanda Chaves, assessora que também estava no veículo, conseguiu escapar com vida.

Em 2019, um ano depois do crime, a polícia prendeu Ronnie Lessa, autor dos disparos. Porém, a arma usada no atentado nunca foi encontrada. Durante delação premiada, ele indicou os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão como mandantes, e a participação do delegado Rivaldo Barbosa. Os três foram presos em março deste ano, mas negam envolvimento no crime.