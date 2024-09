Após 40 anos de emissora Boninho deixa a Globo no fim do ano

Após 40 anos de emissora, o diretor Boninho irá deixar a Rede Globo no fim deste ano, o anúncio foi realizado nesta sexta feira (13). Rodrigo Dourado assume como diretor dos reality shows da casa.

A emissora iniciou conversas com o diretor sobre novas parcerias, quadros, participações em programas e desenvolvimentos de novos projetos, mas Boninho optou por seguir como criador independente.

Nesse período de transição, o diretor concluirá a entrega do "Estrela da Casa" e irá dirigir o especial de fim de ano de Roberto Carlos. No fim do ano encerra seu contrato com a Globo.

Rodrigo Dourado, diretor artístico de programas como BBB e Estrela da Casa, assumirá o comando dos reality shows. Ele foi diretor geral do BBB por seis anos e é diretor artístico do programa há cinco.

Boninho postou em suas redes sociais uma mensagem mostrando todo seu carinho e agradecendo pelo tempo que passou na emissora, indicando que sempre pensou que só sairia da Globo quando fosse se aposentar.

"Só agradeço a vocês, aos meus parceiros de jornada, e a família Marinho, por toda confiança. Não é um adeus, é um até logo. Nossa, quanta história. A Globo faz parte de quem eu sou e grande incentivadora da minha paixão. Agradeço demais por nossa história, pela proposta carinhosa para seguirmos juntos, e também pelo respeito e compreensão de minha decisão. Só tenho orgulho e saio com a certeza que juntos fizemos história, com um entretenimento que emocionou, divertiu e fez parte da vida de milhões de pessoas", dizia parte do comunicado.