'Do Mal', apontado pela polícia como 'linha de frente do CV', é preso na praia em Niterói

Uma investigação sobre quadrilhas atuantes em roubos de cargas no Rio levou a Polícia Civil do Rio a prender Paulo Vitor de Carvalho Jesus da Silva, o 'Do Mal', de 22 anos, em plena Praia de Itacoatiara, na Região Oceânica de Niterói. no início da noite dessa quinta-feira (12).

Sob a coordenação e orientação do Delegado Titular Fábio Asty e do Delegado Assistente Luiz Eduardo Moura, agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) da Poilícia Civil do Rio localizaram o acusado, que não ofereceu resistência. Ele vinha sendo monitorado pelos Agentes da DRFC, em razão de sua ativa participação na coordenação de roubos de carga, cujo planejamento, segundo a polícia, vêm das lideranças doss Complexos do Alemão e da Penha, no Rio.

A polícia descobriu que por sua condição estratégica junto às lideranças do CV, Do Mal vinha alternando esconderijos em comunidades do Rio e de São Gonçalo, onde morou alguns anos ate entrar para o tráfico.

Lazer - Nessa quinta-feira, o mesmo estava 'curtindo' o dia de calor em Itacoatiara e, já no período da noite, foi surpreendido pelos Agentes da DRFC quando deixava o local. Sua prisão foi precisa e sem qualquer efeito colateral.

Segundo levantamentos da polícia, Do Mal exercia a função de gerente do tráfico no Complexo da Penha, onde segundo as investigações, era homem de confiança de Edgar Alves Andrade, o Doca ou Urso, o líder maior do tráfico naquele conjunto de comunidades.



Do Mal possui anotações criminais pelos crimes mencionados em epígrafe, havendo ainda em seu desfavor 02 (dois) mandados de prisão pendentes por roubo e extorsão (processos n° 0801516-89.2023.8.19.0073 e 0812371-49.2023.8.19.0002).