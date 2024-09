Stalker é preso acusado de homicídio e tentativa de homicídio em São Gonçalo

De acordo com as investigações, o homicídio foi motivado por ciúmes - Foto: Reprodução/ Vídeo PCERJ

De acordo com as investigações, o homicídio foi motivado por ciúmes - Foto: Reprodução/ Vídeo PCERJ

Na manhã desta quinta-feira (12), agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), cumpriram o mandado de prisão preventiva contra Násser Barbirato de Oliveira. Ele é investigado pelo assassinato de Kayke do Nascimento de Paiva e pela tentativa de homicídio de uma adolescente de 16 anos.

O crime ocorreu na comunidade da Coruja, na Travessa Fattori, no Vila Lage, São Gonçalo. De acordo com as investigações, o homicídio foi motivado por ciúmes. A adolescente, sobrevivente, relatou que conheceu Násser há três anos e vinha sendo stalkeada (perseguida) por ele após rejeitar suas investidas.





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

Leia também:



Agência dos Correios no Zé Garoto vai fechar; entenda

Vocação, família e amor ao próximo formam base da trajetória e vida de Padre Dé

Na última quarta-feira, Násser soube que Kayke, de 20 anos, estava na casa da adolescente, desencadeando uma série de ameaças por parte do acusado. Na noite do crime, Kayke deixou a residência de Miriam para ir à igreja que frequentava, momento em que foi descoberto por Násser, que o aguardava escondido. O autor atacou Kayke com uma facada no pescoço, causando sua morte imediata. A menor tentou impedir a fuga do agressor, mas foi esfaqueada na perna pelo acusado antes que ele escapasse.

A equipe de perícia esteve no local do crime e conseguiu socorrer a adolescente, que foi encaminhada para atendimento médico e sobreviveu.

Diante da identificação do suspeito, menos de 24 horas após o ocorrido, os agentes localizaram e prenderam o suspeito. Násser foi conduzido à delegacia e, após o cumprimento das formalidades legais, será encaminhado ao sistema prisional, onde será aguardado à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população e disponibiliza o número de WhatsApp (21) 98596-7156 para denúncias anônimas, garantindo o sigilo das informações