Dia Nacional da Cachaça: versões "raiz" e "gourmet" da bebida continuam 'roubando' o coração dos brasileiros

Criado pelo Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac) em 5 junho de 2009, durante a feira 'Expocachaça', em Belo Horizonte, o Dia Nacional da Cachaça é comemorado em 13 de setembro. Também conhecida como “pinga”, a bebida, que tem muitos outros nomes populares, confunde-se com a própria história do Brasil.



De acordo com estudiosos, a destilação da mistura fermentada de cana-de-açúcar apareceu no país por volta de 1520, vinte anos após a chegada dos portugueses.

Raiz x Gourmet



Fazendo alusão aos termos "raiz" e "gourmet", O SÃO GONÇALO visitou dois bares gonçalenses, com diferentes propostas e cenários, para mostrar que por mais tradicional que seja, a cachaça também foi se adaptando com as novidades da vida moderna, que trouxeram a "gourmetização" de produtos como uma nova possibilidade de experiência gastronômica.

Bebida destilada originalmente brasileira, a cachaça, segundo afirmam pesquisadores, foi inventada em meados do século XVI pelos negros escravizados nas fazendas de cana e nos engenhos de açúcar.

Durante muito tempo, a cachaça foi considerada uma bebida de baixo status, consumida apenas por escravos e pela população pobre. Porém, no dia 13 de setembro de 1661, a rainha Luísa de Gusmão liberou a produção e a comercialização da bebida no Brasil. Por isso, atualmente a data é celebrada como o Dia Nacional da Cachaça.

Bar do Lelei

Fundado em 1975, o conhecido Bar do Lelei, localizado na Av. Abaeté, no Bairro Antonina, em São Gonçalo, é o típico "boteco raiz", com prateleiras repletas dos mais variados tipos de cachaça, que agradam a todos os tipos de público.

De acordo com a proprietária, Ana Paula Souza, que está a frente do bar há 11 anos, o consumo de cachaça continua intenso entre os amantes deste tipo de destilado.

O consumo da "pinga" segue presente no cotidiano dos brasileiros | Foto: Layla Mussi

"O consumo de cachaça aqui é muito grande. A gente vende bastante da cachaça Mineira e da 51, que são as mais procuradas, mas temos também a cachaça com limão e essas outras diferentes, como o "coquetel molotov", como batizei, que é a cachaça Mineira com frutas vermelhas. Os clientes gostam muito também", contou Ana Paula, que, a frente do balcão, vende a bebida em doses.

Empório Vírgula



Com uma outra proposta de empreendimento, que atende uma extensa variedade de públicos (dos que procuram um café da manhã caprichado à um drink num fim de tarde), o Empório Vírgula, inaugurado em 2019 e localizado na Rua Carlos Gianelli, 235, Boaçu, oferece ao cliente um cardápio de drinks criativos e autorais, dando à popular cachaça uma "cara nova".

A chef de cozinha, barista e mixologista Carol Xavier, responsável pela gastronomia do Empório, apresentou cinco versões de drinks feitos com cachaça:

- Caipirinha fim de tarde: suco de morango, suco de laranja, cachaça e açúcar

- Caipirinha expressa de café: café expresso, limão taiti, xarope de açúcar, suco de abacaxi e gelo

- Pink Lemonade vírgula: cachaça, suco de limão siciliano, xarope de frutas vermelhas e gelo

- Cold Brew SGonçalo: cachaça, limão espremido, açúcar mascavo e cold brew

- Caipirinha vírgula: cachaça, limão taiti, leite condensado e gelo

Drinks do Empório Vírgula feitos com cachaça | Foto: Layla Mussi

"Os drinks saem bastante, principalmente no horário de happy hour, no fim da tarde. E cachaça é cachaça né, independente do drink, as pessoas gostam muito e se interessam por essas novas versões, que são diferentes e geram curiosidade. Ao longo dos anos fomos aprendendo, experimentando, agregando novos sabores, novos drinks, sempre usando produtos tradicionais da região, fazendo adaptações", explicou Carol Xavier.

Uma variedade de drinks que mostram a versatilidade da cachaça, a famosa "pinga" | Foto: Layla Mussi







Cultura nacional



Independente da forma e do local em que é oferecida, uma coisa é certa, a cachaça é um patrimônio do Brasil, sendo considerada uma bebida de grande importância não só cultural, mas também social e econômica para o país.

Em 2023, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), o Brasil atingiu o número de 10.526 marcas de Cachaças e 1.217 cachaças registradas no país. Em 2023, a exportação brasileira movimentou um montante de aproximadamente 20 milhões de dólares, chegando a 76 países.