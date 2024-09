Previsão do tempo: fim de semana será marcado por mudança de temperatura

Segundo o site Climatempo, as temperaturas para o fim de semana nas cidades de Niterói e São Gonçalo serão estáveis.

A sexta-feira e o sábado, serão marcados por temperaturas mais amenas, sem grandes mudanças no clima. Os dias serão perfeitos para quem quiser curtir uma praia ou praticar atividades ao ar livre, como andar de bicicleta ou passear com as crianças nos parquinhos.

Entretanto, no domingo, a previsão é de temperaturas mais baixas e céu com muitas nuvens para a região metropolitana.



Confira os detalhes da previsão do tempo:

São Gonçalo

Sexta-feira (13) - Máxima de 30°C e mínima de 21°C. Previsão de dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove.

Sábado (14) - Máxima de 34°C e mínima de 22°C. O dia será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens.

Domingo (15) - Máxima de 26°C e mínima de 21°C. O dia de sol com períodos de céu nublado e noite com muitas nuvens. Haverá 42% de chance de chuva.

Niterói

Sexta-feira (13) - Máxima de 31°C e mínima de 21°C. Previsão de dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não irá chover.

Sábado (14) - Máxima de 34°C e mínima de 21°C. O dia será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens.

Domingo (15) - Máxima de 26°C e mínima de 21°C. Dia de sol com muitas nuvens durante o dia. Haverá 48% de chance de chuva.