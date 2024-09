Folia do Viradouro reúne co-irmãs em encontro de passistas na nova quadra de ensaios em Santa Rosa

O último fim de semana foi de muito samba na Folia do Viradouro, escola do Grupo A do Carnaval de Niterói, em mais uma edição do Encontro de Passistas. A exemplo dos anos anteriores, a agremiação de Santa Rosa serviu a tradicional feijoada no mês de setembro para abrir oficialmente a preparação rumo ao Carnaval de 2025, quando se apresentará no Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói.

A direção da vermelha e branca apresentou no encontro, realizado no último dia 8, o novo intérprete, Alexandre Simpatia, e o local na comunidade onde também serão realizados eventos preparatórios da agremiação, na quadra poliesportiva. Esse local é mais amplo do que a outra quadra de ensaios situada na Rua Mário Viana, na Entrada da comunidade do Viradouro. A diretoria da vermelha e branca informou que os dois locais serão usados para eventos preparatórios rumo ao Carnaval de 2025.

A Folia do Viradouro já está organizando outro evento para celebrar o aniversário. Nos últimos anos, a escola tem desfilado entre as primeiras colocadas no Carnaval de Niterói. A escola tem cinco títulos nos desfiles oficiais na cidade.



Convidados - Entre as agremiações convidadas, estiveram presentes o Bloco 'Os Trabalhistas Estão Chegando', e as escolas Sacramento, Ponta da Areia, Mocidade de Icaraí, Magnólia Brasil e a Porto da Pedra.

