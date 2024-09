No Maracanã, Flamengo enfrenta o Bahia buscando a classificação para a semifinal da Copa do Brasil

Em vantagem no confronto, Flamengo recebe o Bahia no Maracanã - Foto: Paula Reis/Flamengo

Em vantagem no confronto, Flamengo recebe o Bahia no Maracanã - Foto: Paula Reis/Flamengo

O Flamengo recebe o Bahia, na noite desta quinta-feira, às 21h45, no Maracanã, para decidir uma vaga na semifinal da Copa do Brasil 2024. O Rubro-Negro tem a vantagem do empate, já que venceu por 1x0 o primeiro confronto em Salvador. O Tricolor baiano precisa vencer por um gol de diferença para levar a disputa para os pênaltis e por dois ou mais gols para levar a vaga no tempo regulamentar.

Depois da derrota para o Corinthians, o Fla volta a campo e sofrerá a cobrança de seu torcedor. O desempenho da equipe não tem agradado e após a Data Fifa, a expectativa fica por conta de ver como o time do técnico Tite se comportará em campo. O atacante Pedro é desfalque após grave lesão no joelho e tem retorno previsto apenas para 2025.

Além do artilheiro do time fora, o Flamengo não terá o meia De la Cruz. O uruguaio se machucou na primeira partida contra o Bahia e ainda não se recuperou da lesão na coxa direita. Pulgar e Varela, que estiveram em campo por suas seleções, estão a disposição mas, o desgaste físico pode tirá-los do confronto. Por outro lado, Tite conta com os retornos de Arrascaeta, Gabigol e Léo Pereira.

O Flamengo deve iniciar a partida no Maracanã da seguinte forma: Matheus Cunha, Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Pulgar (Everton Araújo/Allan), Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo e Bruno Henrique.



O Bahia vem de resultados ruins. Duas derrotas seguidas, uma delas justamente para o Flamengo. Depois de 10 dias de treino, o time do técnico Rogério Ceni tenta voltar a boa fase e levar uma inédita classificação para a semifinal da Copa do Brasil.

Para conseguir essa meta, o Tricolor deve alinhar com: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo.

O árbitro para o jogo decisivo será Braulio da Silva Machado (SC). Os assistentes são Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP). O VAR será comandado por Daiane Muniz (SP). Todos do quadro da FIFA.