Jornalista processado por irmãs de Deolane rasga e esfrega notificação judicial em suas partes intimas

Após a prisão de Deolane Bezerra, suas duas irmãs, Dayanne e Daniele, decidiram processar alguns jornalistas que estão cobrindo o caso, e nem mesmo o SBT escapou dessa, a emissora já recebeu notificações judiciais movidas pela família Bezerra. Dentre os profissionais da comunicação, Felipeh Campos em seu programa no Youtube, se revoltou e respondeu o que achava do processo enquanto rasgava e esfregava o documento em suas partes íntimas.

Dayanne Bezerra, havia compartilhado nas suas redes sociais uma decisão judicial que determinava a remoção de todo conteúdo referente a prisão da advogada. Caso contrário, o jornalista deveria pagar uma multa diária de mil reais.

Em seu programa ao vivo no Youtube, Felipeh foi muito claro em sua resposta: "Eu não tenho medo de processo. Existe uma distância muito grande entre você processar e você ganhar. Se pensam que vão me calar, me amordaçar, vocês podem ter certeza que estão indo pelo caminho errado", disparou.

Em seguida, o jornalista afirmou que sua preocupação e seu compromisso é apenas com o público, não precisando fazer média com famosos, focando sempre na verdade e em relatar fatos.

"A sua mãe e a sua irmã foram presas após uma investigação com participação da Interpol. Ou você também não sabia? Sabe o que eu faço com isso aqui? Ó! Ó! Ó!", exclamou Campos, enquanto esfregava os documentos na região íntima.

Para finalizar, Felipeh mandou um recado para Dayanne Bezerra: "Ela colocou que eu tinha sido processado e que o veredito já saiu, sem eu ser notificado. Não vou apagar nada, enquanto um juiz não determinar algo. Eu só respeito juiz, você não é juíza, você não é dona da minha rede social, você não faz nada", encerrou o apresentador.