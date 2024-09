Fogo atinge prédio residencial na Zona Sul de Niterói

Um incêndio atingiu um prédio residencial na Rua Belisário Augusto, número 85, em Icaraí, Zona Sul de Niterói, na manhã desta quarta-feira (11). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h21.

As chamadas tiveram início no oitavo andar do edifício supostamente por um problema no ar condicionado, propagando-se para parte do nono e décimo andar. Um homem, ainda não identificado, foi levado ao Hospital Estadual Azevedo Lima com sinais de intoxicação. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Leia também:

Ex-BBB Paulinha Leite comemora quarta vitória consecutiva na Lotofácil da Independência

Motorista morto em acidente em Niterói será sepultado em São Gonçalo

Selma da Silva, de 60 anos, moradora do prédio vizinho ao afetado pelo incêndio, ela precisou deixar sua casa às pressas. " Por volta das 6h da manhã começaram a tocar a campainha no apartamento. Fiquei assustada, desci rapidamente e só consegui pegar a mochila e o celular, porque o cheiro de fumaça estava muito intenso”, relatou.



Segundo informações do Quartel de Charitas, as chamadas já foram controladas | Foto: Layla Mussi

Em decorrência das chamas, tanto o edifício afetado quanto o prédio ao lado foram evacuados. Segundo informações do Quartel de Charitas, as chamadas já foram controladas e os moradores receberam autorização para retornar ao prédio atingido, embora ainda estejam aguardando na portaria.



"Meus sogros tomaram um susto, porque eles estavam dormindo. Eles não tiveram nenhuma perda", conta Ronaldo Silva, de 62 anos, aposentado e familiar de um dos moradores do edifício.

Os moradores receberam autorização para retornar ao prédio atingido. | Foto: Layla Mussi

Sob supervisão de Marcela Freitas