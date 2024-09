No domingo, Laranjal recebe a corrida inclusiva do Projeto De Braços Abertos

A retirada dos kits da corrida será no mesmo local, também no dia 15 de setembro, horas antes da largada - Foto: Divulgação

A retirada dos kits da corrida será no mesmo local, também no dia 15 de setembro, horas antes da largada - Foto: Divulgação

Na manhã deste domingo, 15 de setembro, vai ser realizada a aguardada corrida gratuita, modalidade adulto e infantil. Evento que encerrará o Projeto De Braços Abertos na comunidade de Laranjal, em São Gonçalo. Além disso, estão programadas ações culturais e serviços a partir de quinta-feira, dia 12, na Casa Enel, na Praça da Lagoa Seca.

“É com grande satisfação que apoiamos mais uma etapa do Projeto De Braços Abertos, que tem transformado comunidades em todo o Rio de Janeiro ao promover a integração social e a saúde por meio do esporte. A corrida de rua, e todas as opções de esporte e lazer que o evento promove em Itaboraí, realizadas com o apoio da Lei Estadual de Incentivo, exemplifica o poder do esporte de unir pessoas e criar oportunidades para todos. Este evento não apenas incentiva a prática esportiva, mas também oferece capacitação e serviços essenciais, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e inclusivo das comunidades alcançadas por esta iniciativa”, disse o secretário estadual de Esporte e Lazer, Rafael Picciani.

As inscrições para as corridas estão esgotadas, no entanto, na quinta-feira será possível se inscrever para outras atividades, como a oficina de Grafite, que vai ser realizada no sábado de manhã, e para conferir as atrações culturais, durante toda a manhã de domingo. Também na quinta, entre 13h e 16h, a Casa Enel oferece cadastro na tarifa social (é necessário levar a uma conta de energia), e vai dar orientações sobre o mercado de trabalho e consumo consciente. Na quinta e na sexta, no mesmo horário, será efetuada troca de lâmpadas.



A retirada dos kits da corrida será no mesmo local também no dia 15 de setembro, horas antes da largada. A corrida adulto terá um percurso de 5km, e a corrida infantil, várias distâncias que aumentam conforme a idade. A organização pede que na retirada do kit, os participantes doem alimentos não perecíveis, que serão doados para a própria comunidade.

A etapa Laranjal De Braços Abertos tem o patrocínio da Enel Distribuição Rio por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Governo do Rio de Janeiro, via Secretaria de Esporte e Lazer, Prefeitura de São Gonçalo, com organização da X3M.

SERVIÇO:

PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS – ETAPA LARANJAL

Corrida: 15 de setembro

Local: PRAÇA DA LAGOA SECA - Rua Oscár Guanabarino, 128, Laranjal, em São Gonçalo (RJ)

Horário da retirada do Kit adulto: entre 6h e 7h30 (levar 2 quilos de alimento não perecível, menos açúcar, sal e fubá)

Largada adulto: 8h30

Horário da retirada do kit da minicorrida: entre 8h30 e 9h30

Largada: às 10h

Programação completa, entre 12 e 15 de setembro: https://projetodebracosabertos.com.br

Sobre a X3M

Fundada por Bernardo Fonseca, a X3M nasceu em 2005, com a primeira edição do XTERRA no Brasil, seguindo como franqueada da marca até 2012, quando fez a aquisição de todos os direitos e tornou o Brasil o único país a ter independência globalmente. Foi pioneira na construção do Trail Running, trazendo o conceito de esporte e turismo outdoor de forma consistente, e destacou-se também ao criar a primeira corrida noturna, que passou por 18 cidades do país. A vocação da X3M pela criatividade e performance construiu relacionamento com diversas marcas que buscavam se destacar no mercado de live entertainment através do esporte. Em 2014, construiu seu próprio sistema de tíquete e montou seu primeiro centro de distribuição com infraestrutura para todos os eventos. Em 2019, se tornou representante do Running Heroes, aplicativo francês de extensão de relacionamento das marcas através do esporte. Adquirida pelo grupo SBF em maio de 2022, a X3M organiza também a Uphill Marathon, mais desejada prova de subida do Brasil; projeto De Braços Abertos, que leva há 12 anos o esporte, a cultura e a cidadania para comunidades fluminenses e a Nike São Paulo Run.