Rock in Rio 2024: Detro-RJ vai fiscalizar ônibus de fretamento e coibir transporte ilegal

O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) irá atuar em diferentes frentes durantes os sets dias de Rock in Rio 2024. Todos os ônibus que transportarem passageiros para o evento, com saída de outros municípios, serão fiscalizados.

Os agentes terão uma tenda como base das fiscalizações no estacionamento dos ônibus, onde farão as abordagens. Equipes também estarão posicionadas no entorno do festival, na Rodoviária do Rio e nos aeroportos, com o objetivo de deter os transportes ilegais.

Leia mais:



Rock In Rio terá bebedouros, distribuição de água e vaporizadores para refrescar público

Rock in Rio 2024: pontos turísticos terão descontos para visitantes que vão ao festival

Para garantir o conforto dos passageiros, o Detro-RJ também determinou que todas as



empresas atuantes na Região Metropolitana aumentem a frota de veículos, devido à demanda e a integração com outros tipos de transporte.

“Pedimos que as pessoas utilizem o transporte público para ir ao festival, já que todo processo de deslocamento foi organizado para tentar reduzir os engarrafamentos. Somente moradores da região previamente cadastrados poderão circular na região. Além da fiscalização da frota de coletivos, também estaremos verificando esses pontos em integração com outros órgãos”, afirmou o coordenador de fiscalização, Danilo Menezes.

Para quem quiser mais informações sobre as empresas autorizadas para circulação nos dias do evento, acesse http://www.detro.rj.gov.br/operacao/fretamento_e_turismo.