Rock in Rio 2024: pontos turísticos terão descontos para visitantes que vão ao festival

A promoção "Eu vou curtir o Rio com o Rock in Rio" dará descontos especiais para turistas de outras cidades e países que irão ao festival. Bondinho do Pão de Açúcar, Cristo Redentor, AquaRio e roda-gigante Yup Star são algumas das atrações que terão o valor dos seus ingressos reduzidos para visitantes. O benefício durará por todo o mês de setembro.

Os interessados podem comprar o ticket nos sites ou nas bilheterias das atrações. No acesso, deverão apresentar o ingresso do festival e uma prova de que moram fora, já que o benefício não inclui moradoras do estado. A expectativa do Visit Rio é que a promoção aumente em 30% o número de visitantes nos pontos turísticos.

No total, 20 pontos famosos da cidade oferecerão descontos especiais para os turistas. O Bondinho do Pão de Açúcar e os passeios de helicóptero na cidade maravilhosa terão 10% de desconto, a roda-gigante do Porto e o BioParque do Rio terão 20% cada. Já o Trenzinho do Corcovado dará direito ao "Express Pass", passe para entrada imediata na atração.



Já no AquaRio e no Museu do Flamengo, os benefícios serão ainda melhores. No aquário, o desconto será de 34% e no museu de 50%. Para quem quiser conhecer diferentes atrações, há ainda combos: vans oficiais para o Cristo Redentor + AquaRio terão redução de 25% do valor total; e vans oficiais para o Cristo Redentor + AquaRio + BioParque reduzirão 22%.

Os descontos e os detalhes dos passeios podem ser encontrados no site Visit Rio.