Rock In Rio terá bebedouros, distribuição de água e vaporizadores para refrescar público

Edição deste ano contará com vaporizadores que irão borrifar água gelada no público - Foto: Divulgação / Iguá

Edição deste ano contará com vaporizadores que irão borrifar água gelada no público - Foto: Divulgação / Iguá

A edição de 40 anos do Rock in Rio começa nesta sexta feira (13). Em meio á um tempo seco e quente que atinge o Rio, a organização do evento preparou bebedouros que ficaram espalhados pelo Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, além da distribuição de garrafas d'água e até vaporizados para refrescar o público.

Nesse ano, o evento permitirá a entrada de garrafas de água de até 500 ml para o público. Além disso, a Iguá, concessionária de saneamento que atende a Zona Oeste, vai distribuir mais de 120 mil litros de água em 600 mil copos biodegradáveis. Segundo a companhia, cerca de 60 'aguadeiros' estarão posicionados nas filas de entrada, no Palco Mundo e no Palco Sunset, para oferecer copos d'água e encher as garrafas dos frequentadores.

Leia também:

Provedor de internet suspende atividades no bairro de Maricá após ameaças e sabotagens

Capitão Nelson reúne eleitores e políticos em evento na Trindade

Os vaporizadores que vão borrifar água gelada no público, ficarão com profissionais que estarão posicionados pelos palcos Espaço Favela e Supernova. Eles iram atuar em todos os dias do evento, das 10h até 17h.

A iniciativa acontece em respeito a lei federal Ana Benevides, criada em 2023, que obriga a distribuição de água potável em shows particulares ou públicos. A legislação foi aprovada após a morte da estudante de psicologia da Ana Clara Benevides, de 23 anos, que aconteceu por exaustão térmica durante um show da Taylor Swift, em novembro do ano passado.