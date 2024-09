Rio tem o dia mais quente do inverno, registrando 38,8ºC

A cidade do Rio atingiu nesta quarta-feira (11) o dia mais quente deste inverno. A temperatura na Cidade Maravilhosa chegou a 38,8ºC na Vila Militar, na Zona Oeste, segundo o Inmet. O recorde anterior era de 37,9ºC, do dia 23 de agosto.

A previsão é que o tempo continue quente e seco. Até sexta-feira (13), não há previsão de mudanças no estado. A umidade do ar pode ficar abaixo dos 20% em muitos locais no período da tarde.

Os ventos continuam mais fortes no litoral entre a Região dos Lagos e o Norte Fluminense. As rajadas podem atingir os 70km/h. Na Região Metropolitana, o vento pode alcançar de 50 a 60km/h. No sábado (14), as condições de tempo quente e seco serão mais amenas no litoral entre a Costa Verde e a Região dos Lagos a partir da tarde. No entanto, os ventos ficam mais fortes, e as rajadas variam entre 60 e 70 km/h em todo o litoral.

No domingo (15), a passagem de uma frente fria muda o tempo em parte do estado, e a máxima na capital diminui para 29°C. Nos próximos dias, a previsão mostra: Quinta: 19°/ 39°C; Sexta: 20°/ 38°C; Sábado: 21°/ 35°C; Domingo: 21°/ 29°C; Segunda: 21°/ 27°C.