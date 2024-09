Motorista morto em acidente em Niterói será sepultado em São Gonçalo

O corpo de Sidinei Correia da Silva, de 59 anos, será sepultado nesta quarta-feira (11), às 11h, no Cemitério São Miguel, em São Gonçalo. Sidinei morreu após um grave acidente no túnel Charitas-Cafubá, em Niterói, na noite de segunda-feira (9). O motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Estadual Azevedo Lima, mas não resistiu aos ferimentos, falecendo cerca de duas horas após o socorro.

O acidente envolveu o Audi A5, dirigido por Leonardo Pestana Sales, de 29 anos, que estava em alta velocidade. Após colidir com um Honda Fit, o Audi atingiu o Gol de Sidinei, que capotou várias vezes.

Leonardo fugiu do local do acidente, mas foi localizado por policiais militares a cerca de um quilômetro de distância. Ele apresentava sinais de desorientação e fala desconexa. O condutor do Audi foi preso e se recusou a fazer o exame de alcoolemia. Leonardo foi autuado por homicídio na 76ªDP (Centro).Outras duas pessoas envolvidas no acidente não precisaram de atendimento médico.