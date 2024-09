Incêndio atinge Hospital dos Servidores, no Centro do Rio

Um incêndio atingiu a cobertura do Hospital dos Servidores, localizado na Rua Sacadura Cabral, no Centro do Rio, nesta terça-feira. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 12h46. Não há informações sobre vítimas ou sobre a extensão do prejuízo. Pacientes foram realocados em outros ambientes e quem estava no local para consultas foi orientado a deixar o prédio.

O fogo começou em equipamentos de refrigeração no 11º andar. Nas redes sociais circulam vídeos de pessoas correndo pelos corredores do hospital e uma coluna extensa de fumaça podia ser vista de diferentes pontos da cidade.

O Hospital de Servidores é ligado ao Ministério Público e é referência no atendimento de casos de média e alta complexidade. A unidade realiza cirurgias de grande porte e disponibiliza tratamento para mais de 45 serviços especializados, entre eles, maternidade de risco, oncopediatria, neurocirurgia e cuidado de doenças infectocontagiosas.

Nos últimos anos ocorreram outros incêndios em hospitais pelo Rio, em 2020 aconteceu no Hospital Federal de Bonsucesso, que é o maior da rede pública no estado. Na ocasião, três pacientes, sendo duas mulheres e um homem morreram.

Em 2019, o Hospital Badim que foi atingido, na época 11 pessoas morreram, devido a fumaça ou pelo desligamento de aparelhos.