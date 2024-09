Polícia Federal prende homem com 134 fuzis na Rodovia Presidente Dutra (vídeo)

A ação ocorreu na Rodovia Presidente Dutra, na altura do município de Piraí/RJ - Foto: Divulgação/Polícia Federal

Na tarde desta segunda-feira, 9/9, a Polícia Federal prendeu em flagrante um homem que transportava 13 fuzis 5.56 no interior de seu veículo. A ação ocorreu na Rodovia Presidente Dutra, na altura do município de Piraí/RJ.



Após levantamentos de dados de inteligência e informações fornecidas pela Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/RJ), policiais federais abordaram o homem de 34 anos de idade. O armamento estava acondicionado em duas bolsas esportivas e, de acordo com apurações preliminares, seria entregue no Complexo do Alemão.



Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, o preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele responderá pelo crime de comércio ilegal de armas de fogo, cuja pena pode chegar a 12 oito anos de reclusão, além de outros crimes que possam surgir no decorrer da investigação.

