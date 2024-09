Marcos Olveira, o "Beiçola", passa mal e dá entrada em hospital no Rio de Janeiro

Através das redes sociais, o ator Marcos Oliveira contou aos fãs que precisou parar no hospital na manhã desta segunda-feira (9). Ele também revelou que precisará passar por um procedimento médico de emergência.

Na publicação, o eterno "Beiçola" da série "A Grande Família", escreveu: "Bom dia, gente! Passando pra informar a vocês oficialmente que hoje cedo passei mal. Graças ao plano de saúde que Tata Werneck paga para mim, fui atendido aqui na emergência da Unimed de Copacabana. Mas serei transferido para um hospital que ainda não sei o nome, lá na Barra. Eu tinha entrevista ao vivo, ensaio e visitas pra receber hoje, mas preciso fazer um cateterismo de emergência pois o coração não está legal."

Marcos continuou, fazendo um alerta sobre a saúde: "Vou avisando por aqui assim que melhorar, gente. Cuidem da saúde de vocês, esse é o bem mais precioso que temos. Espero conseguir voltar para casa até amanhã de manhã pois minhas cachorras ficaram sozinhas em casa. Pelo menos deixei água e comida para elas."

Nos últimos anos, o ator ficou em destaque por contas dos problemas financeiros que tem vivido. Ele passou por ordens de despejo, mas conseguiu ajuda para quitar suas dívidas. Na última semana, o ator revelou estar de mudança.



No final do ano passado, ele foi convidado a morar no Retiro dos Artistas, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele não aceitou o convite, pois achava que não poderia levar seus três cachorros. A instituição, no entanto, informou que ele poderia levar os animais de estimação.