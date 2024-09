Endrick está confirmado para jogar no lugar de Luiz Henrique contra o Paraguai

Mudanças na escalação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, traz novos nomes para a disputa. O próximo jogo contra o Paraguai, contará com a atuação de Endrick como um dos titulares. A disputa vai ocorrer na terça-feira (10), às 21h30 (horário de Brasília), em Assunção. A seleção conta com o atacante para ficar no lugar de Luiz Henrique, e já participou do treino com o elenco nesta segunda-feira (9), última oportunidade de acertar o que falta para a oitava rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Endrick foi a única mudança aprovada por Dorival Júnior na atividade em Curitiba, na equipe que conquistou a vitória por 1 a 0 contra o Equador. A seleção segue rumo a Assunção nesta tarde.



Leia também:

Mulher é morta por estrangulamento no Centro do Rio

Momento decisivo! Flamengo entra no último dia do prazo para determinar substituto de Pedro



Por causa da entrada de Endrick, para atuar centralizado na área, quem ficou responsável por jogar no lado direito foi Rodrygo. A atual formação já foi utilizada durante a Copa América.



Mesmo sem atuar no treino de domingo, pois foram poupados, Guilherme Arana, André, Lucas Paquetá e Vini Jr, estão confirmados e jogam sem dificuldades.

Confira a escalação da seleção brasileira para o jogo contra o Paraguai: