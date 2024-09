Deolane Bezerra recebe habeas corpus, mas mãe permanece presa

Na manhã desta segunda-feira (9), a influenciadora e advogada Deolane Bezerra recebeu um habeas corpus do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). Segundo informações do G1, a decisão de soltura abrange apenas Deolane e a empresária Maria Eduarda Filizola, esposa de Darwin Henrique da Silva Filho, proprietário da Esportes da Sorte.



O TJPE informou que não pode comentar sobre a decisão, pois o caso permanece em segredo de justiça. A prisão de Maria Eduarda Filizola ocorreu na semana passada durante uma operação que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro originado de jogos de azar.

Cesar Sales, advogado da empresa Esportes da Sorte, também investigada na operação, declarou que a decisão foi resultado de uma indefinição sobre quem deveria julgar o habeas corpus. Deolane Bezerra ainda não foi liberada da Colônia Penal Feminina, localizada no bairro da Iputinga, em Recife.



Solange Bezerra, mãe de Deolane, não obteve autorização para deixar a prisão. De acordo com o G1, a concessão do habeas corpus a Deolane e Maria Eduarda Filizola se baseou no artigo 318-A do Código Penal, bem como em um habeas corpus coletivo concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2018, que prevê a substituição da prisão preventiva por domiciliar para gestantes, lactantes e mães de crianças até 12 anos ou de pessoas com deficiência.



A família informou que, além do habeas corpus, também protocolaram um pedido de revogação da prisão preventiva, o qual está sendo analisado pela Justiça.

Uma das irmãs de Deolane, Dayane Bezerra, publicou um vídeo nos stories do Instagram por volta das 10h para informar aos fãs, que estão em frente à unidade prisional desde a prisão da advogada, que o habeas corpus havia sido concedido a Deolane, mas não para sua mãe.

“Meu povo, estamos indo para a porta do presídio. Saiu a decisão. Deolane foi libertada, mas minha mãe não. É uma prisão injusta, arbitrária. Precisamos de vocês lá, quem puder ir pra lá. Vamos tirar Deolane, mas precisamos mais do que nunca da força de vocês, para tirar minha mãe de lá”, falou Dayane.



Logo em seguida, as irmãs de Deolane e o advogado chegaram à Colônia Penal Feminina.

"Minha mãe é inocente, não tem nada que justifique essa prisão. Enquanto minha mãe está presa, tem um monte de investigados milionários por aí. O que está acontecendo, Brasil? O que é isso?", alegou Dayanne.