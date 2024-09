Receita Federal e Polícia Federal apreendem cocaína na cueca de passageiro no Galeão

Receita Federal, em operação conjunta com a Polícia Federal, apreendeu na noite de ontem (8/9) 65 cápsulas com cocaína com um passageiro brasileiro que tentava embarcar em voo para Paris, na França.

Após análise de gerenciamento de risco feita pela equipe da Receita Federal, foi apontado um possível alvo de tráfico de drogas. O homem de 20 anos, natural da Bahia, passou por revista física e também informou que engoliu cápsulas com o entorpecente.

Foram apreendidas 65 cápsulas com cocaína presas ao corpo, em uma cueca com enchimento traseiro que o jovem vestia. Ele precisou ser encaminhado ao hospital para receber atendimento médico por conta das cápsulas engolidas (a quantidade ainda não foi divulgada).



O homem foi preso em flagrante por tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão, e disse que foi compelido a participar da ação para pagar uma dívida com traficantes.

O trabalho foi realizado por servidores da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto do Galeão e da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES), além de policiais da Delegacia da Polícia Federal do Aeroporto do Galeão.