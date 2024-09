Festival de Veneza tem filme brasileiro com grandes expectativas de premiação

Os atores Selton Mello e Fernanda Torres (à esquerda) ao lado do diretor Walter Salles, do filme 'Ainda estou aqui', no tapete vermelho do Festival de Veneza - Foto: Alberto Pizzoli/AFP

A 81ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza chega ao seu fim neste sábado (7). A partir das 14h, será anunciado o filme vencedor do prêmio Leão de Ouro, com o longa brasileiro "Ainda estou aqui" competindo pela premiação. Além das indicações de melhores atores e atrizes, com uma grande expectativa sobre Fernanda Torres, que foi apontada pela imprensa internacional como possível candidata ao Oscar 2025.

Do diretor Walter Salles, a narrativa é baseada no livro de Marcelo Rubens Paiva. A atriz dá vida a Eunice Paiva, mulher que se viu obrigada a criar sozinha os cinco filhos depois de o marido, o deputado Rubens Paiva, ser preso, torturado e morto por agentes da ditadura. Na parte final do filme, Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, faz uma participação especial ao interpretar a personagem mais velha.

A revista "Variety", uma das publicações norte americanas mais importantes sobre a indústria do entretenimento, realçou a atuação "soberba" da atriz brasileira, considerando que o longa é "profundamente pungente", além de "clássico na forma, mas radical na empatia".

A mesma revista já tinha colocado o filme de Walter Salles entre os cinco com chances de disputar a categoria Melhor Filme Internacional do Oscar do ano que vem.

O site americano Deadline, especializado na cobertura do universo televisivo e cinematográfico, considerou que o longa pode colocar Fernanda Torres na disputa pelos principais prêmios da temporada. A performance da artista também foi destacada pelo jornal Hollywood Reporter.

"O que torna a conexão ainda mais pungente é que Fernanda Montenegro aparece como a versão idosa e enferma da protagonista, uma mulher de força silenciosa e resistência interpretada pela filha de Montenegro, Fernanda Torres, com extraordinária graça e dignidade diante do sofrimento emocional", avaliou o "Hollywood Reporter".