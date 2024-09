Com lesionados perto do retorno, Vasco se prepara para reta final da temporada

Se preparando para a reta final da temporada, o Vasco tem três jogadores no departamento médico que não retornarão após a Data Fifa. Porém, o Cruzmaltino terá novidades para o próximo jogo, diante do Athletico-PR, pela segunda partida das quartas de final da Copa do Brasil, em Curitiba.

Philippe Coutinho, que não atua desde o dia 3 de agosto, está recuperado de uma lesão na coxa esquerda e voltará ao time. O meia já teria retornado aos gramados, mas precisou perder mais um jogo porque foi diagnosticado com Covid.

As situações mais graves são de Jair, Paulinho e Adson. Os dois volantes se lesionaram no começo da temporada, no Campeonato Carioca, e passaram por cirurgia. Ambos estão fora de combate desde fevereiro, mas a dupla se aproxima do retorno. A dupla está entregue ao departamento de preparação física e já trabalha com bola, mas ainda de forma individual. Eles devem ser relacionados para uma partida no mês que vem.

A situação de Adson é atualmente a mais delicada. O atacante passou por uma cirurgia na semana passada e seu prazo de recuperação é de 10 a 12 semanas. É provável que ele retorne apenas no final de novembro, na reta final da temporada.